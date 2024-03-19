مواقيت الصلاة في تاسع يوم من رمضان

تزداد عمليات البحث بشكل يومي عن مواقيت الصلاة طوال شهر رمضان المبارك، خاصة موعد أذان الفجر والمغرب، لارتباطهما بموعد السحور والإفطار.

ونستعرض في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024/ 9 رمضان 1445هـ، وذلك في العاصمة القاهرة وعدد من المدن والمحافظات:

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 4:33

موعد أذان الظهر 12:03

موعد أذان العصر 3:30

موعد أذان المغرب 6:06

موعد أذان العشاء 7:23

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 4:37

موعد أذان الظهر 12:08

موعد أذان العصر 3:35

موعد أذان المغرب 6:11

موعد أذان العشاء 7:30

مواقيت الصلاة في بورسعيد

موعد أذان الفجر 4:28

موعد أذان الظهر 11:58

موعد أذان العصر 3:26

موعد أذان المغرب 6:02

موعد أذان العشاء 7:20

مواقيت الصلاة في المنصورة

موعد أذان الفجر 4:31

موعد أذان الظهر 12:2

موعد أذان العصر 3:29

موعد أذان المغرب 6:5

موعد أذان العشاء 7:24

مواقيت الصلاة في الغردقة

موعد أذان الفجر 4:25

موعد أذان الظهر 11:52

موعد أذان العصر 3:19

موعد أذان المغرب 5:56

موعد أذان العشاء 7:11

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 4:23

موعد أذان الظهر 11:51

موعد أذان العصر 3:17

موعد أذان المغرب 5:54

موعد أذان العشاء 7:10

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد أذان الفجر 4:37

موعد أذان الظهر 12:04

موعد أذان العصر 3:31

موعد أذان المغرب 6:08

موعد أذان العشاء 7:23

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر 5:07

موعد أذان الظهر 12:32

موعد أذان العصر 3:58

موعد أذان المغرب 6:35

موعد أذان العشاء 7:49

مواقيت الصلاة في السلوم

موعد أذان الفجر 4:56

موعد أذان الظهر 12:27

موعد أذان العصر 3:54

موعد أذان المغرب 6:30

موعد أذان العشاء 7:49