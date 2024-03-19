أرقام مانشيني مع منتخب السعودية قبل مباراة طاجيكستان في تصفيات المونديال

يستعد منتخب السعودية بقيادة روبرتو مانشيني لخوض مواجهة قوية أمام طاجيكستان ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة تصفيات كأس العالم 2026، والتي من المقرر أن تقام مساء يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب الأول بارك.

ويبحث مانشيني عن تصحيح المسار وإسعاد الجماهير السعودية، خلال مباراة طاجيكستان، بحجز بطاقة العبور إلى الدور القادم من المسابقة، والصعود للمونديال.

أرقام مانشيني..

خاض مانشيني مع الأخضر 10 مباريات، نجح في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الأخضر الهزيمة في 3 مباريات.

وجاءت النتيجة الأكبر للأخضر مع الإيطالي روبرتو مانشيني في مباراة بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

وودع الأخضر بطولة كأس أسيا الماضية، من الدور ربع النهائي من المسابقة، بعد الخروج بركلات الجزاء الترجيحية أمام كوريا الجنوبية.