السمنة قد تسرع الخرف.. دراسة تكشف تفاصيل صادمة

في دراسة جديدة كشفت وجود صلة بين الكميات الكبيرة من الوزن الزائد والسمنة ومعدل تطور مرض الزهايمر، ووفقا لعلماء من جامعة شيفيلد، فإن الوزن الزائد يشكل عبئا إضافيا على صحة الدماغ.



وأظهرت دراسة رائدة باستخدام تكنولوجيا التصوير العصبي آثار السمنة على الأنسجة العصبية، وتزيد الكميات الكبيرة من الوزن الزائد من ضعف هذا النسيج، وفي الحالات الخفيفة من الخرف، قد يساعد الحفاظ على وزن صحي في الحفاظ على بنية الدماغ وإطالة الفترة التي يظل خلالها مريض الزهايمر مستقلاً.



وكانت قد نشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة مرض الزهايمر، ويؤكد المؤلفون أن الوزن الزائد له تأثير سلبي بشكل خاص على صحة الدماغ في منتصف العمر وكبار السن وحاليًا، تم التعرف على نوع واحد فقط من خرف الشيخوخة، وهو مرض الزهايمر، لدى أكثر من 50 مليون شخص على كوكبنا.

ورغم العقود التي قضاها العلماء في أنواع مختلفة من الأبحاث، إلا أنهم لم يتمكنوا بعد من إنشاء دواء واحد لا يمكنه علاج هذا المرض فحسب، بل على الأقل إبطاء هذا المرض.



لذا ترتبط آمال البشرية بالوقاية من خرف الشيخوخة ولنجاحها، من الضروري أن نفهم بالضبط ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تدمير أنسجة المخ واختفاء الذاكرة لقد ثبت الآن أن أحد العوامل التي تسرع هذه العملية المرضية هو السمنة.