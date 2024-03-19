نيوكاسل يفتح المزاد لبيع نجم وسط الفريق و اليونايتد يتصدر السباق

كشفت وسائل الاعلام الأنجليزية ان نادي نيوكاسل قرر فتح المزاد لبيع نجم وسط الفريق البرازيلي برونو جيميرايش وسط دخول عدة اندية في السباق للحصول على خدمات الاعب المتألق مع نيوكاسل .

وقالت صحيفة الجارديان الأنجليزية قد اكدت ان اندية مانشيستر سيتي و مانشيستر يونايتد و ليفربول تسعى لضم نجم وسط نيوكاسل برونو جيميرايش الا ان هناك أفضلية في التوقيت الحالي لنادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي الذي يعاني من غياب لاعب وسط الملعب المتميز في ظل عدم مشاركة النجم البرازيلي كاسيميرو كثيرا مع الشياطين الحمر و تعرضه لكثير من الأصابات واكدت كثير من التكهنات خروجه من قلعة أولد ترافورد في نهاية الموسم الحالي .

في المقابل فأن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشيستر سيتي معروف بأعجابه بالاعب البرازيلي برونو جيميرايش ويراه لاعبا أستثنائيا في وسط الملعب وبالتالي فأن مانشيستر سيتي سيكون منافسا كبيرا لليونايتد في ضم نجم نيوكاسل .

واشارت الجارديان الى ان نادي نيوكاسل كان متمسك بأستمرار نجم فريقه في الموسم المقبل رغم وجود شرط جزائي قدره 100 مليون جنية استرليني في تعاقد الاعب البرازيلي مع الماكبيث الا ان ادارة النادي قررت الدخول في مفاوضات لانتقال الاعب لاحد الاندية التي ترغب في ضمه في ظل رغبة نيوكاسل في الحصول على مقابل مادي يمكنه من الدخول في مفاوضات لدعم الفريق قبل أنطلاق الموسم المقبل .

يذكر ان برونو جيميرايش لعب مع نيوكاسل 97 مباراة احرز خلالها 13 هدف وكان لاعبا مهما في صفوف نيوكاسل في الموسم الماضي الذي نجح فيه الماكبيث في التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوربا الى جانب الصعود الى المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الأنجليزية الموسم الماضي .