نشأت الديهي: صفقة رأس الحكمة تحققت بسبب وجود جيش قوي يحمي الاستقرار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر قد يكون لديها بعض الموارد الشحيحة، ولكن لديها وفرة في سلعة الأمن، وهذه أغلى سلعة في العالم، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول تمتلك موارد لا محدودة، ولا يوجد تنمية بسبب عدم الأمن.

وأضاف نشأت الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الجيش المصري يحمي مقدرات وأصول مصر وإرادة الشعب المصري، مُعقبًا: "لو لم يكن لدينا جيشا مصريا قويا، لما استطاعت مصر التسويق للمشروعات الكبرى مثل مشروع رأس الحكمة".



لدينا أهم سلعة مُتمثلة في الاستقرار



وتابع نشأت الديهي: " الاستقرار يأتي من خلال تحقيق الاستقرار السياسي، والأمني الذي لن يحدث إلا بوجود جيش قوي، معقبًا: “لدينا أهم سلعة مُتمثلة في الاستقرار”.



وأشار نشات الديهي، إلى أن شعبة البقالة تحدثت عن تراجع أسعار الزيت والسمنة بنسبة 20%، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض سيصل إلى السوق بشكل فعّال في نهاية الأسبوع الحالي.



ولفت إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة تشهد انخفاضًا مع بداية العد التنازلي لشهر رمضان، مشيرًا إلى أن نسبة الانخفاض تتراوح ما بين 10 و35%، مع ثبات أسعار الفاكهة.



