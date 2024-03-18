الزمالك يفوز على المصرية للإتصالات في دوري سوبر السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك فوزاً مستحقاً على حساب المصرية للإتصالات ضمن منافسات الجولة 13 لبطوة دوري سوبر السلة.

وحسم الزمالك المباراة لصالحه بنتيجة89-64 بفارق وصل إلى 25 نقطة بعد سيطرة كاملة على الفترات الأربعة للمواجهة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول الترتيب، حيث يستعد لخوض مباراته الأخيرة مساء الخميس المقبل امام هليوبوليس.

ويسعى الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني وائل بدر للفوز بلقاءه الأخير امام هليوبوليس قبل أنطلاق مرحلة “البلاي أوف”.