الإثنين 18 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يفوز على المصرية للإتصالات في دوري سوبر السلة

فريق الزمالك لكرة
فريق الزمالك لكرة السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك فوزاً مستحقاً على حساب المصرية للإتصالات ضمن منافسات الجولة 13 لبطوة دوري سوبر السلة.

txt

سلة الزمالك يفوز على هليوبوليس في بطولة دوري السوبر

وحسم الزمالك المباراة لصالحه بنتيجة89-64 بفارق وصل إلى 25 نقطة بعد سيطرة كاملة على الفترات الأربعة للمواجهة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول الترتيب، حيث يستعد لخوض مباراته الأخيرة مساء الخميس المقبل امام هليوبوليس.

ويسعى الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني وائل بدر للفوز بلقاءه الأخير امام هليوبوليس قبل أنطلاق مرحلة “البلاي أوف”.

الجريدة الورقية