سلة الزمالك يفوز على هليوبوليس في بطولة دوري السوبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 70 - 50، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على صالة الأخير بالشروق، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة دوري السوبر .

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

23 - 12

37 - 32

51 - 47

70 - 50

من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره المصرية للاتصالات، يوم الاثنين المقبل، على صالة القلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة دوري السوبر.

ويضم الجهاز الفني لـ"سلة الزمالك" كل من: وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً عاماً، ومحمد سعيد معداً بدنياً، ومصطفى محسن مديراً إداريا، وإسلام جمعة طبيباً، وإياد مصطفى محللاً للأداء.