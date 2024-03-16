السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سلة الزمالك يفوز على هليوبوليس في بطولة دوري السوبر

سلة الزمالك
سلة الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 70 - 50، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على صالة الأخير بالشروق، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة دوري السوبر .

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

23 - 12
37 - 32
51 - 47
70 - 50

من المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" نظيره المصرية للاتصالات، يوم الاثنين المقبل، على صالة القلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة دوري السوبر.

ويضم الجهاز الفني لـ"سلة الزمالك" كل من: وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً عاماً، ومحمد سعيد معداً بدنياً، ومصطفى محسن مديراً إداريا، وإسلام جمعة طبيباً، وإياد مصطفى محللاً للأداء.

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