مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الخامسة| هل تتزوج حلا شيحة من خالد النبوي

تبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل إمبراطورية ميم، بنظرات اعجاب متبادلة بين حلا شيحة خالد النبوي، بعد تكرار ذهابها إلى منزله ومناقشته في أمر بيع منزله.

تتعمد حلا شيحة الذهاب إلى منزل خالد النبوي لتقوية العلاقة به، بينما يحاول محمود حافظ لفت انتباه نشوى مصطفى والتعبير عن اعجابه بها.

تناولت الحلقة الرابعة من مسلسل إمبراطورية ميم، مشهد كوميدي لـ نور النبوي مع أخوته وهم يقدمون طلباتهم لوالدهم خالد النبوي.

اجتمع نور النبوي مع أخوته لتجميع طلباتهم في ورقة وتقديمها لوالده صباحًا، وبالفعل وصلت الطلبات إلى والدهم خالد النبوي ومنها زيادة المصروف الأسبوعي، وحرية الرجوع إلى المنزل بالنسبه للأبناء الذين تعدت أعمارهم حاجز الـ 20 عامًا.

لم يوافق خالد النبوي على معظم طلباتهم، ووعدهم بالنظر في الباقي منها، في مشهد أشبه بفيلم إمبراطورية ميم بين الفنانة الكبيرة فاتن حمامة والفنان سيف أبو النجا الذي قام بدورها الأكبر في المسلسل.

تأتي أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل “إمبراطورية ميم”، باستمرار محاولات تقرب نور النبوي من مايان السيد، رغم إصرارها على الابتعاد عنه.

ومن ناحية أخرى تواصل شقيقة خالد النبوي التي تقوم بدورها نشوى مصطفى في محاولة التخفيف عن أبناء شقيقها همومهم ومشاكلهم والاهتمام بتغذيتهم وأمورهم الشخصية، ومحاولة مواكبة أفكارهم وتصرفاتهم.