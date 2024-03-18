أطباء يكشفون عرضان رئيسيان لخطر الإصابة بالنوبة القلبية

تتراكم الرواسب التي تحتوي على الكوليسترول، والمعروفة باسم اللويحات، على طول جدران الشرايين، مما يحد من تدفق الدم المؤكسج إلى عضلة القلب ونتيجة لذلك، يكافح القلب للحصول على الأكسجين والدم والمواد المغذية التي يحتاجها.

وإحدى العلامات التحذيرية الرئيسية التي تشير إلى أنك أصبت بأمراض القلب، مما يعني أنك معرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية، هي ألم في الصدر.

ويعرف هذا باسم الذبحة الصدرية، والتي تحدث عندما لا يتلقى القلب ما يكفي من الدم. تحدث الذبحة الصدرية عادة في الجزء الأوسط أو الأيسر من الصدر، وهو معتمد من قبل مايو كلينيك.

ويحدث ألم الصدر عادة بسبب الإجهاد البدني أو العاطفي، وعادة ما يختفي الألم بعد بضع دقائق من اختفاء عامل الإجهاد.

على سبيل المثال، إذا ذهبت وشعرت بالضغط أو الضيق في صدرك، بعد التوقف لبضع دقائق، سيهدأ الألم. يقول بعض الناس أن الذبحة الصدرية تشعر بها على أنها ألم "حاد" و"قصير الأجل" في الرقبة أو الذراع أو الظهر.

وحذرت مايو كلينيك من أن "الانسداد الكامل [إمدادات الدم إلى القلب] يمكن أن يسبب نوبة قلبية".

يمكن أن تتطور أمراض القلب بعد عقود، لذلك قد لا تلاحظ أن لديك مشكلة حتى يحدث انسداد كبير في عضلة القلب.

علامة رئيسية أخرى على أنك معرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية هي أنك تعاني من ضيق في التنفس.

"إذا لم يتمكن قلبك من ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات جسمك، فقد تصاب بضيق في التنفس أو تعب شديد أثناء النشاط البدني"، توسعت مايو كلينيك.

علامات النوبة القلبية:

ألم في الصدر

ألم في أجزاء أخرى من الجسم

الشعور بالدوار

التصرف في العرق

تكديس التنفس

الشعور بالغثيان أو الشعور بالضيق

شعور لا يقاوم بالقلق

سعال أو صفير