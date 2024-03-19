ندوة "لست وحدك" بكلية الطب في جامعة الفيوم

شهد الدكتور حمدى إبراهيم عميد كلية الطب في جامعة الفيوم، الندوة التى نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة بعنوان "لستِ وحدك".

بحضور الدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عزة العشيرى مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الطب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، وذلك اليوم الإثنين بقاعة الاحتفالات بالكلية.

أكد الدكتور حمدي إبراهيم حرص إدارة الكلية على توعية طلابها ببنود وسياسات مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك لرفع مستوى الوعي لدى طلبة وطالبات الكلية بمناهضة العنف، وكذلك تشجيع الطلاب على طرح وإثارة أية تخوفات، والإبلاغ عن حالات الاشتباه فى تعرض أي من الطلاب لأي شكل من أشكال العنف.

مناهضة العنف

وأشارت الدكتورة نجلاء الشربيني إلى اختصاصات اللجنة العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تشمل إقرار السياسات الخاصة بمناهضة العنف، وتخصيص الموارد المطلوبة لحسن سير العمل، وكذلك الإشراف على عمل اللجنة التنفيذية، وأكدت خلال حديثها على مسئولية

اعضاء هيئة التدريس فى الإبلاغ عن كافة أشكال العنف المباشر وغير المباشر عن حالات العنف، والتعاون الكامل مع اللجنة التنفيذية لمناهضة العنف من خلال الاستجابة بشكل كامل وفوري لجميع الإسئلة التى تطرح أثناء التحقيق.

من جانبها تحدثت الدكتورة عزه العشيرى عن دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وكيفية مواجهة العنف، وآلية التواصل في أثناء وجود شكوى، كما تحدثت عن اختيار يوم السادس عشر من مارس لعمل الندوة لأنه يوم ذكرى ثوره المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال، ولا سيما استشهاد حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن عام ١٩١٩م.

وعلى هامش الندوة قام الدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الطب بتكريم ممثلة عن الموظفات بالكلية شيرين محمد مكاوي.



















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