الإثنين 18 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

وفاة طفل في سقوط مصعد داخل عقار بفيصل

مصعد
مصعد

لقي  طفل عمره 16 عامًا، سوداني الجنسية، مصرعه اليوم الإثنين، إثر سقوط أسانسير كانت يستقله في منطقة فيصل دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان الضحية بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

مصرع طفل في سقوط مصعد بفيصل 

البداية، كانت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا بمصرع صبي بسبب سقوط باب المصعد عليه، عاينت النيابة مسرح الواقعة وأمر بنقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي تمهيدًا للتصريح بالدفن

السجن 10 سنوات لـ 3 متهمين بتهمة الاتجار بالبشر وعرض طفل صغير للبيع بالمقطم

كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، 3 متهمين بالسجن 10 سنوات  بتهمة الاتجار بالبشر وعرض طفل صغير للبيع في منطقة المقطم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيمن عبدالخالق، ممدوح حلمي، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد سيد.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2694 لسنة 2023 جنايات المقطم والمقيدة برقم 2875 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، عن اتجار المتهمين «هاله.ع، خلود.ع، مدحت .ص» بالبشر عندما عرضوا طفل صغير للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقابل مادي وتقابلوا مع بعضهما، لبيع الطفل.

لكن رجال المباحث تمكنوا من القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

 

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