شهد طريق مصر- الإسكندرية الزراعي في محافظة القليوبية ، حادث تصادم سيارتين نقل مطلع كوبري قها مما تسبب في توقف وتعطل الطريق وانتقلت أجهزة النجدة والمرور لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات وتسيير الطريق.

بسبب السرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية .. تصادم سيارتين نقل يعطل المرور بقها

تلقي اللواء محمد البطوطي مدير مرور القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على كوبري قها وتعطل الطريق الزراعي اتجاه القاهرة.

انتقلت أجهزة المرور والنجدة وتبين تصادم سيارتين نقل على مطلع كوبري قها اتجاه القاهرة مما تسبب في توقف الحركة المرورية بسبب السرعة الزائدة وسوء الأحوال الجوية وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية

22 إبريل.. محاكمة المتهم عرض طفلًا للبيع بقصر النيل

كما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بتأجيل محاكمة المتهم بالاتجار بالبشر إلى جلسة 22 إبريل المقبل، لحضور المحامي المتهم في قصر النيل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيمن عبدالخالق، ممدوح حلمي، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد سيد.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 8091 لسنة 2023 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 352 لسنة 2023 كلي، عن قيام المتهم وائل عطية بالاتجار بالبشر بعرض طفل على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للبيع، وتم القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.