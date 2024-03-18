تاجر فضايح.. بسمة وهبة تهاجم سعد الصغير بسبب بوسي (فيديو)

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، المطرب الشعبي سعد الصغير بسبب تدخله في الأزمة بين المطربة بوسي ووالدها واستضافة الأخير في برنامج له.

والد المطربة بوسي

وقالت بسمة وهبة لـ سعد الصغير ببرنامج “العرافة” على فضائية "النهار" مساء اليوم: “ هل من الشهامه يا سعد تأخد كاميرا وتزور أبو المطربة بوسي في بيته ليحكي عنها بسوء؟ ، ليرد سعد الصغير: ”لم أذهب لوالد المطربة بوسي للحكي عنها بسوء، وهذا دليل أن حضرتك متفرجتيش على البرنامج.

وأضافت بسمة وهبة :"أنت حسستني أنك مذيع"، لكن سعد الصغير، أكد أنه واجه والد بوسي بالأخطاء التي كان يرتكبها في حقها، وأن بوسي كانت تريد من ينفق عليها مثلها مثل أي أبنه مسؤولة من والدها، ولكن والدها كان ينفق ماله على الخمور وغيره.



وأضافت بسمة وهبة :"أنت يا سعد تاجر فضايح"، ، لكنه دافع عن نغسه قائلا: “ لو على الفضائح أختها كلمتني وقالت فين الـ 250 ألف جنية لأن اختى قالت ادتك المبلغ دا .. ودا محصلش”.