"كدابة" سعد الصغير يكشف تفاصيل صادمة عن علاقة بوسي بوالدها|سبب الخلاف معها

أثار مطرب الأغنية الشعبية الفنان سعد الصغير، حالة من الجدل بعد أن فتح أبواب النار على المطربة بوسي وهاجمها شر هجوم، أثناء حلوله ضيفا على برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة.

سعد الصغير

سعد الصغير يرد على تصريحات بوسي الأخيرة

علق المطرب سعد الصغير على تصريحات الفنانة بوسي خلال الأيام الأخيرة بشأن أنّه يضطهدها، واعترف أن بداية خلافة معها بدأت لأنه أذاع حلقة لوالدها.

قال سعد الصغير للإعلامية بسمة وهبة، :" والد بوسي ظهر معي في البرنامج لأني أنا اللي كنت بجيله، والمصحف ما كانت بتكلمه كان عاوز 4 آلاف جنيه عشان يعمل عملية في عينيه وأستاذ عمرو الليثي اللي عملهاله، وعلاقتي ببوسي بدأت منذ سنوات طويلة، وأنا اللي جيبت لها أغنية آه يا دنيا من أمينة".

بوسي ووالدها

موضحًا أنه لم يضطهد بوسي ولا يكرهها حتى إنه كان ينام في أحد الفيديو كليبات الخاصة بها على كنبة أثناء تصويرها للفيديو، معلقًا: الأغنية كانت بتاعة المطربة الشعبية أمينة، وكان في مشاكل بينها ومحمد عبدالمنعم وجيبت لبوسي الأغنية بناءً على طلب محمد عبدالمنعم.

وأضاف سعد الصغير: "بوسي مسامحتش أبوها قبل ما يموت وأبوها حتى لو عمل فيها إيه وكل اللي طلبناه منها تيجي تفرح أبوها وتقعد معاه، ومرضيتش ترد عليا أصلًا".

تفاصيل علاقة بوسي بوالدها.. سعد الصغير يكشف التفاصيل

أوضح الفنان سعد الصغير، أن الهدف من حلقة والد بوسي الصلح بينهما ليس أكثر قائلًا :" قلت لوالدها أنت تسببت في إيذاء بوسي، مكنتش لاقية تأكل وأنت بتروح تسهر والواحد مش عاوز يتكلم وكنت عاوز أصالحها على أبيها".

سعد الصغير

وكانت الصدمة الكبيرة، عند كشف سعد أن المطربة الشعبية بوسي لم تكن ترسل لوالدها المال كما زعمت من قبل، موضحًا :" أبوها غلط في حقها، لكن ما كانت بتبعت له جنيه، ولا كانت بتدي لأخواتها حاجة، واشتريت له بـ250 ألف جنيه وتكييف وشاشات وغيرها وذلك من تبرع فاعل خير، لأنه كان يعيش في خرابة، والمفروض تدينا الحاجة اللي جبناها لأبوها".

وأضاف الصغير ممسكا بالمصحف:" دي كدابة والله ماحصل الكلام ده وهي لا كلمتني ولا ردت على اتصالاتي".

https://www.youtube.com/watch?v=RjzCEVW50tA

تفاصيل عرض برنامج العرافة

يعرض برنامج العرافة يومياً في تمام الساعة السادسة مساءً على قناتي المحور والنهار، في وقت متزامن ويعاد برنامج مرتين على قناة المحور الأولى في الساعة الثالثة صباحاً، والثانية في الساعة الرابعة بعد العصر، ووضعت قناة النهار العامة، والإعادة ضمن جدول البث الخاص بها خلال شهر رمضان في الساعة السادسة صباحاً.