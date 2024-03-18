كلام فى الهوا

الإثنين 18/مارس/2024 - 07:46 م 3/18/2024 7:46:00 PM

خرج علينا مفكر إيطالى اسمه «جرافس» ليقول لنا عبارة شديدة الإعجاز تصف الوضع الذى يعيشه العالم من أزمات وهى «أن القديم يحتضر والجديد لم يولد بعد» أى أننا نعيش فترة بينية بين القديم والجديد، وأن العالم يتغير، وأن هناك دولاً فى طريقها للزوال وأخرى فى انتظار الظهور. وعلى هامش تلك الصراعات نعيش نحن فى الأزمات الناتجة عن هذا الصراع، وبسبب قسوة تلك الأزمات فهى راجعة إلى هشاشة الأوضاع سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى لم تكن مستعدة لمثل هذا النوع من الأزمات، وفى هذا الوضع غير المستقر جاءت ثورات الربيع، ثورات ناقصة بلا هوية ودوافعها الأيديولوجية جميعها مزورة سواء كانت ديمقراطية أو ليبرالية أو إسلامية، وبعيداً عن سيناريوهات المؤامرة نحن أناس يتصارعون فيما بينهم للمحافظة على مكاسبهم التى حصلوا عليها خلال تزاحم المتناقضات فى شتى النواحى، ويعبرون عن أنفسهم بإثبات ولائهم والترحيب باندماج إسرائيل فى الإمبريالية العالمية، واستخدامها فى القضاء على كل من يخالف سياسات الغرب فى المنطقة وذلك تحت عناوين متضاربة، المهم التعبير عن التزاماتهم تجاه الشيطان الذى يحكم العالم.

لم نقصد أحداً!!