تباين أداء مؤشرات الأسهم الخليجية في ختام تعاملات اليوم الإثنين

تباينت مؤشرات الأسهم الخليجية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 18-3-2024، في وقت عزز فيه ارتفاع أسعار النفط وبيانات اقتصادية صينية جاءت أفضل من المتوقع من معنويات المستثمرين.

وأظهرت بيانات اليوم أن إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين تجاوزت التوقعات خلال الفترة من يناير إلى فبراير، مما شكل بداية قوية لعام 2024 وقدم متنفسا لصانعي السياسات.

وفي أبوظبي صعد سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات 1.4 بالمئة. كما زاد سهما إي7 والجرافات البحرية الوطنية 4.6 و1.5 بالمئة على الترتيب.

وقال مازن سلهب، كبير استراتيجيي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي.دي سويس "تلقت سوق أبوظبي للأوراق المالية دعما من السلع الأساسية التي أعطت زخما لمجموعة إي7 وشركة الجرافات البحرية الوطنية التي تعتمد على الطاقة والبناء".

وتابع "نعتقد أن سلوك الأسواق يعكس الثقة المستمرة في خطة أبوظبي الطموح لجذب المزيد من الأثرياء ومستثمري الإقامة الدائمة".

وصعد المؤشر الرئيسي في قطر 0.3 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم قطر لنقل الغاز باثنين في المئة وسهم صناعات قطر 0.5 بالمئة.

وزادت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، إذ ارتفع خام برنت 0.5 بالمئة إلى 85.8 دولار للبرميل بحلول الساعة 0740 بتوقيت غرينتش.

وفي السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض 1.5 لسهم شركة التعدين العربية السعودية ونزول سهم بنك الرياض 1.6 بالمئة.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.4 بالمئة متأثرا بتراجع كل من سهم سالك للتعرفة المرورية 3.2 بالمئة وبنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في الإمارات 0.6 بالمئة.