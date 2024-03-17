البورصة تتخلى عن مكاسبها وتتحول إلى الخسائر بـ 27.4 مليار جنيه بنهاية التعاملات

تحولت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأحد إلى التراجع متأثرة بمبيعات

تراجع رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 27.4 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.038.5 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 31061 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 6819 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 9767 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 29 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين سط تداولات 3.3 مليار جنيه.