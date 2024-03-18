متابعة مستمرة لاعمال التطوير وصيانة الطرق الجارية بمدينة العبور

تفقد اليوم المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور بمحافظة القليوبية، أعمال استكمال أعمال اعادة الشي لاصلة بطبقة اسفلتية رابطة “ترميم” للترنشات والقطوعات بامتداد محور السادات امام الاسكان العائلي ٨ بالحي الثامن .

واكد المهندس "احمد رشاد" بان الجهود المبذولة للادارات التنفيذية بالجهاز، للعمل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة الاحياء والطرق الرئيسية للمدينة، للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما قطاع الطرق كونه أحد أهم مستهدفات التنمية المستدامة.

في إطار حرص جهاز تنمية مدينة العبور على تطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، نفذت إدارتا التنمية والأمن بالجهاز، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات مكثفة على مدار اليوم لضبط مخالفات البناء وإزالة التعديات والإشغالات، أسفرت أعمال هذه الحملات على-

إزالة دور مخالف بدون ترخيص بالقطعة رقم (١) بلوك (١٩٠٦١) بالحي الرابع.

إزالة الإشغالات بالطريق البطئ بجوار نفق التاسع، وإزالة الباعة الجائلين ومصادرة التروسيكلات المضبوطة.



تشكيل حملة ليلية للتصدي ولمجابهة أي مظاهر للعشوائية بالمدينة، حيث استهدفت الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وكذلك تم المرور بمحيط مسجد الحى القيوم بالحي الثامن للتأكد من التزام الباعة بعدم الافتراش خارج محيط المسجد.