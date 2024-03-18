ضوابط امتحانات شهر مارس لطلاب المدارس 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بالمدارس في العام الدراسي 2023-2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بإجراء امتحانات شهر مارس نهاية الشهر الجاري وبداية الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل وقبل إجازة عيد الفطر المبارك.

ونبهت وزارة التربية والتعليم باستمرار الاختبارات الشهرية الخاصة بطلاب صفوف النقل خلال شهر رمضان.

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم وجود نية لديها بشأن إلغاء امتحانات شهر مارس خلال شهر رمضان الفضيل.

وحذرت وزارة التربية والتعليم من غياب طلاب صفوف النقل بالمدارس عن امتحانات شهر مارس؛ لأن درجات الاختبارات الشهرية هى جزء من المجموع التراكمى، وتتم إضافتها إلى المجموع الكلى للفصل الدراسى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر مارس قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليًّا من موضوعات، ومدى تفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر مارس تتكون من أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية، ويتم تقييم الطلاب فى اليوم الدراسى أثناء الحصص.

وحددت وزارة التربية والتعليم مدة امتحانات شهر مارس بزمن الحصة الدراسية، أى 45 دقيقة على أقصى تقدير.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى وضع امتحانات شهر فبراير على مستوى المدرسة من خلال التوجيه في الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم إلى مراعاة امتحانات شهر مارس لقياس نواتج التعلم بالدروس، وأن تغطى أسئلة الاختبار المفاهيم والمهارات المقررة ومراعاة الوزن النسبى للموضوعات فى خطة توزيع المنهج وقياس الأسئلة لمستويات التفكير لدى التلميذ والتذكر، والفهم، والتطبيق، وحل المشكلات، والالتزام بالمصطلحات والرموز الواردة بالمقرر والبرامج المستخدمة، وتكون الأسئلة واضحة ولا تحتمل أكثر من معنى.

وحظرت وزارة التربية والتعليم انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر مارس إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى إجراء المهام الأدائية في أبريل المقبل وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجاري.

ضوابط امتحانات شهر مارس 2024

يحظر الغياب نهائيًا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر مارس.

فى حالة المرض على الطالب أثناء امتحانات شهر مارس يحضر الامتحان متخذا الإجراءات الاحترازية.

يكون اليوم الدراسي كاملا خلال امتحانات شهر مارس.

تعقد امتحانات شهر مارس في الحصة( الثالثة والرابعة).

ممنوع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر مارس إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

ممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة امتحانات شهر مارس إلا للضرورة القصوى .

حضور الطلاب في امتحانات شهر مارس يكون بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.

على الطالب أن يلتزم بحضور امتحانات شهر مارس بأدواته المدرسية الخاصة به