إزالة المحلات والأكشاك المخالفة بحى غرب شبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية في حى غرب شبرا الخيمة حملة لازالة كشك بدون ترخيص علي نفق ناصر، وذلك بناءً علي تعليمات اللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك فى اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف الحملات الميدانية لازالة جميع الاعلانات المخالفه واعادة الانضباط للشارع والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما قامت إدارة الاعلانات بعمل حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة بمنطقه مساكن الضباط دمنهور شبرا وإعادة الانضباط للشارع وإزالة كافة الاعلانات العشوائية التى تتسبب في تلوث بصرى في شوارع الحى.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم تبصير المواطنين بضرورة ترخيص الإعلانات الخاصة بهم طبقا لقانون الاعلانات رقم 208 لسنة 2020 وحثهم على التوجه للمركز التكنولوجى بحى غرب لتقديم المستندات المطلوبة لترخيص الاعلانات.



ومازالت الحملات مستمرة بصفة دورية لضبط الشارع وإزالة أي مخالفات موجودة.