بيت الرفاعي الحلقة 7.. ياسين يتراجع عن تسليم نفسه للشرطة| السر عند والدته

شهدت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7 الكثير من التطورات الخاصة بدكتور ياسين الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة ضمن الأحداث، وخصوصا مع إصراراه على زيارة أهله والاطمئنان عليهم رغم هروبه من الشرطة.

وذهب الدكتور ياسين إلى عائلته ضمن أحداث الحلقة 7 مسلسل بيت الرفاعي، وكانت المفاجأة بأنّ والدته أخبرته بأنّه عندما تواجد في المكتب مع والده الحاج محمود الرفاعي يوم قتله لم يكن باقي أفراد الأسرة بالكامل في صالة المنزل.

وتساءل ياسين كيف ذلك؟ فردت عليه والدته قائلة إنها كانت وأخواته فقط لكن فاروق ابن عمه الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق لم يكن معهم، وتحجج بخروجه من المنزل وأيضًا عمه الحاج عبدالحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيد رجب أيضًا لم يكن معهم، لكنه ذهب إلى المطبخ.

ورد عليها ياسين قائلا كيف سيدخلان الغرفة التي كان بها هو ووالده، فأخبرته والدته بأن الغرفة لها باب من الحديقة يمكن لأي شخص الدخول منه، ولذلك فهما المتورطان في قتله، لكن الرأي الأغلب لأفراد الأسرة هي أنّ فاروق هو من قتل عمه لكي يحصل على الميراث.

مسلسل بيت الرفاعي



مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7

وبمجرد معرفة دكتور ياسين هذا الخبر، ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 7، قرر أن يسلم نفسه للشرطة، لينقذ شقيقه من الحبس، وحاولت سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل، أن تمنعه لكنه رفض، فقررت الاتصال بوالدته من ورائه.

وكان ياسين يريد أن يذهب إلى أحد الأماكن قبل تسليم نفسه، لكي يرى ابنته حبيبة، وبالفعل ذهب إليها.

صفاء الطوخي تقنع أمير كرارة بعدم تسليم نفسه

على الجانب الآخر، ذهبت والدة ياسين، التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي، إليه، لكن وهي في الطريق كان وراءها سيارة تراقبها، وحاولت أن تهرب منهم، وبالفعل نجحت في ذلك الأمر، ووصلت إلى ابنها لتحاول إقناعه بألا يسلم نفسه إلى الشرطة.

ونجحت صفاء الطوخي في هذا الأمر، وتراجع عن تسليم نفسه، وبدأ يبحث عن قاتل والده.



موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8

وموعد عرض الحلقة 8 من مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة على قناة on drama، يكون في الساعة 2 صباحًا والساعة 6:15 صباحًا والإعادة الأخيرة الساعة 4:45 مساءً من اليوم التالي.

مسلسل بيت الرفاعي

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة ويشاركه كل من الفنان أحمد رزق، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان سيد رجب، الفنانة صفاء الطوخي، الفنانة ملك قورة، الفنان محمد لطفي وتأليف بيتر ميمي وإخراج نادر جلال.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

وأحداث مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة الذي يؤدي دور ياسين طبيب، تتلخص في أن والده يتوفى بعد نقاش حاد بينهما ويتم اتهامه بقتله، ويحاول الدكتور الهروب من الشرطة باصطحاب ابنته، فيما تحدث صراعات بين ياسين وابن عمه فاروق الذي يؤدي دوره الفنان أحمد رزق، وتتوالى الأحداث.