سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع الفيوم

تابع المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اليوم أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار بمدينة الفيوم، وشهدت المحافظة تساقط أمطار تتراوح بين متوسطة وغزيرة على معظم أنحاء المحافظة، وعلى فترات متفرقة وكانت الأمطار الغزيرة على مناطق دون غيرها بالمحافظة.

وقامت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وبالتعاون مع مرافق مياه الشرب بالمدن والمراكز بسحب تجمعات مياه الأمطار بشكل فوري، بعدد من المناطق ومنها ميدان المسلة وميدان السواقي وقصر الثقافة وحي الجامعة بمدينة الفيوم، علاوة على التعامل مع مياه الأمطار بمراكز اطسا وأبشواي وسنورس.

وأكد "النجار" على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوي، موضحا أن عمال ومعدات الشركة في حالة جاهزية مستمرة لحين انتهاء موجة الطقس السيئ، مع اتخاذ كافة التدبير اللازمة وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مضيفا انه يتم متابعة كافة الشكاوي الواردة الي الخط الساخن 125 على مدار اليوم والتواصل المستمر مع غرفة العمليات بمحافظة الفيوم والشركة القابضة، وكذا متابعة حالة الطقس بالمراكز والمدن بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب بكل مركز.

وفي سياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز، وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، برفع درجة الجاهزية والاستعداد لأي تقلبات في الطقس، وذلك من خلال نشر سيارات كسح المياه بالشوارع والميادين العامة، للعمل على سحب تراكمات مياه الأمطار حال سقوطها، بالإضافة للانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية للوقوف علي مستجدات الأمور خلال هذه الفترة التي تشهد تغيرات سريعة في الأحوال الجوية.

غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للتعامل مع التقلبات الجوية بالفيوم ..

وقامت محافظة الفيوم بتشكيل غرف عمليات بديوان عام المدن والمراكز تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز للتواصل مع جميع روساء الوحدات المحلية بالقرى، ومتابعة الأحوال الجوية أولا بأول على ان يكون الجميع على أهبة الاستعداد والجاهزية، بوضع كافة المعدات على الجاهزية القصوى، مع أهمية صيانة أي معدة معطلة للعمل على سحب تراكمات مياه الأمطار حال سقوطها، بالإضافة للانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية للوقوف علي مستجدات الأمور خلال فترة الطقس السيء.