الإثنين 18 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فقره فنية على هامش مران الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة خلال التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب النادي،  استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الفقرة تقسيم اللاعبين لمجموعتين، و تم التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية الخاصة بالتدرج بالكرة والضغط على المنافس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

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