الإنتهاء من مشروعات المجمعات الحكومية بقرى مطوبس

بتكلفة 46.5 مليون جنيه

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الإثنين، الإنتهاء من مشروعات المجمعات الحكومية بـ 5 قرى بمركز مطوبس،"منية المرشد _ برمبال _ البصراط _ الجزيرة الخضراء _ بني بكار"، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى.

أوضح المحافظ أن تكلفة هذه المجمعات بلغت 46.5 مليون جنيه، وتضم العديد من الخدمات الحكومية المتنوعة منها، خدمات الإدارة المحلية، وخدمات البريد، وخدمات التضامن الإجتماعى، وجارى التجهيز لخدمات السجل المدنى والشهر العقارى والتموين، فضلًا عن المراكز التكنولوجية لتسهيل إستقبال وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالقرى.

وأكد أن هذه المشروعات تأتى فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، علي تطوير الريف المصرى، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين في جميع المحافظات، خاصة في المناطق الريفية الأكثر احتياجًا.

أشار نورالدين إلى أن هذه المجمعات تهدف إلى توفير الخدمات الحكومية المتكاملة للمواطنين فى القرى، وتخفيف العبء عنهم في تلقي الخدمات بجودة تتناسب مع إحتياجاتهم، وتوفير الوقت والجهد فى تلقي الخدمات وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة .