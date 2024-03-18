الإثنين 18 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يعلن اغتيال المبحوح في عملية داخل مستشفى الشفاء

فايق المبحوح
فايق المبحوح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مشترك مع الشاباك، أنه بناءً على معلومات استخبارية لجهاز الشاباك والمخابرات، انطلق الجيش الليلة نحو تنفيذ عملية اعتقال عسكرية دقيقة داخل مستشفى الشفاء، نتج عنها اغتيال فايق المبحوح.

 

وأضاف البيان: يعد المبحوح رئيس إدارة العمليات في الأمن الداخلي التابع لحماس، وهو مسؤول عن إدارة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة قبل وخلال الحرب.

 

وأكد جيش الاحتلال أن المبحوح قُتل خلال اشتباك مسلح مع القوات داخل أحد الأماكن بمشفى الشفاء.

 

معلومات عن المبحوح:

فايق المبحوح هو شقيق محمود المبحوح الذي اغتيل في دبي عام 2010.

كان المبحوح مسؤولا عن تأمين قوافل المساعدات .

حقق المبحوح نجاحا عظيما عندما نجح يوم أمس من إدخال 12 شاحنة مساعدات إلى شمالي قطاع غزة.

قضى المبحوح 20 سنة بالسجون الإسرائيلية.

يعد المبحوح العقل العملياتي النشط والفعَّال لحماس.

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