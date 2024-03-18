عبير عباس الأم المثالية .. بالاسماعيلية

قدم اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، التهنئة للسيدة عبير عباس محمد محمود، الفائزة بلقب الأم المثالية الأولي لهذا العام على مستوى محافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك عقب إعلان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام ٢٠٢٤ على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية السيدة أنيسة فريد منصور متولي من محافظة الدقهلية، وفازت السيدة وفاء أحمد محمد على من محافظة كفر الشيخ في المركز الثاني، وجاءت السيدة تيسير محمود دهيم محمد من محافظة مطروح في المركز الثالث على مستوى الجمهورية.