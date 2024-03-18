الإثنين 18 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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علي جمعة: من يأكل حقوق المرأة المطلقة يتلاعب بحقوق الله (فيديو)

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن تحايل بعض الرجال بعد الطلاق على القانون لأكل حقوق السيدة المطلقة وأولادها فهو يتلاعب بحقوق الله. 

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علي جمعة: مفيش حاجة اسمها مال حرام في الميراث (فيديو)

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علي جمعة: من يتاجر في العملة الصعبة ملعون (فيديو)

وأضاف خلال حلقة برنامج "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الإثنين: "الحلال حلال، والحرام حرام، وكل من يتلاعب بحقوق المرأة يتلاعب بحقوق الله، ظاهر الدنيا شيء وعلاقة الإنسان بربه مختلفة". 

المرأة ستأخذ حقها في الآخرة

وأوضح: “إحنا مدتنا فى الأرض بسيطة، يعنى لو الإنسان عاش 100 سنة يبقى 3 دقائق من الآخرة، دول قد يحدث فيهم ظلم وأذى واغتصاب حقوق”.

وتابع: "لو اتظلمتى فى الدنيا هتاخدي حقك فى الآخرة فى يوم مقدارة 1000 سنة مما تعدون، الناس ناسية ده، فصبر جميل، وكل ما نلقاه من قدر هيعرف قد إيه الخير".

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