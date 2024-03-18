علي جمعة: من يأكل حقوق المرأة المطلقة يتلاعب بحقوق الله (فيديو)

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن تحايل بعض الرجال بعد الطلاق على القانون لأكل حقوق السيدة المطلقة وأولادها فهو يتلاعب بحقوق الله.

وأضاف خلال حلقة برنامج "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الإثنين: "الحلال حلال، والحرام حرام، وكل من يتلاعب بحقوق المرأة يتلاعب بحقوق الله، ظاهر الدنيا شيء وعلاقة الإنسان بربه مختلفة".

المرأة ستأخذ حقها في الآخرة

وأوضح: “إحنا مدتنا فى الأرض بسيطة، يعنى لو الإنسان عاش 100 سنة يبقى 3 دقائق من الآخرة، دول قد يحدث فيهم ظلم وأذى واغتصاب حقوق”.

وتابع: "لو اتظلمتى فى الدنيا هتاخدي حقك فى الآخرة فى يوم مقدارة 1000 سنة مما تعدون، الناس ناسية ده، فصبر جميل، وكل ما نلقاه من قدر هيعرف قد إيه الخير".