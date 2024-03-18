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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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علي جمعة: من يتاجر في العملة الصعبة ملعون (فيديو)

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حكم الاتجار بالعملة الصعبة، للاستفادة من فرق المال الكبير الذى تدره نتيجة الأحوال الاقتصادية.

وقال الدكتور خلال حلقة برنامج "نور الدين"، الذي يعرض القناة الأولى اليوم الإثنين، إن من لم يهتم بمصلحة المسلمين فليس منهم، مضيفًا: “لازم الانسان يكون مهتم بالمجتمع والدولة وقوانين الدولة التى يعيش فيها، ولا يهتم بمصالحه الخاصة على المصالح العامة”.

وأكد: "ما يفعله من الاتجار بالعملة يضر بالدولة والمجتمع والمصلحة العامة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال المحتكر ملعون". 

التحايل على القانون

وأشار إلى أن كثير من الناس يشغل أذهانهم قضية التحايل على القانون والثغرات القانونية، وأهل القانون فرقوا بين قدرات القانون واستغلالها وأنها أمر مشروع في حالة تحقيق العدالة والقانون عنده الصيغة نجد فيه ثغرات وحسب قدرات كل محاميّ يستطيع استغلالها.

وتابع: "ثغرات القانون استغلالها يكون في إطار تحقيق العدالة لكى تكون فورية وليس لتكون للتحاليل او إبطال وتعطيل القانون، ولتحقق العدالة وهو ما يسمي روح القانون". 

وتابع: " الفرق بين الحيل المبطلة للقانون والثغرات القانون حسب استغلالها يكون الحرام حرام والحلال حلال".

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