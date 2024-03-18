علي جمعة: مفيش حاجة اسمها مال حرام في الميراث (فيديو)
رد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على سؤال حول حكم الورث من شخص جمع أمواله من الحرام.
وقال خلال حلقة برنامج "نور الدين"، الذي يرعض على القناة الأولى اليوم الإثنين: “الميراث يطهر المال، مفيش حاجة اسمها مال حرام فى الميراث”، موضحًا: "بمجرد أن توفي صاحب المال وانتقل لآخرين، يتطهر المال من الحرام".
حكم دفع رشوة لتخليص الخدمات
أما عن عن دفع الرشوة لتخليص الخدمات، أوضح: "الرشوة حرام، لكن واللي بيعمل كدة بيدخل على المرتشي مال سحت وحرام، وما يفعله الراشي مكروه".
وتابع: "لو اضطريت تدفع علشان تخلص مصلحتك، لما يكون حقك زى رخصة، أو أي ورقة حكومية، فاللي دفعته ده اسمه سحت".