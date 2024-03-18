ساعات قليلة تفصلنا عن إفطار اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك، وفي تلك الأوقات يتقرب فيها العبد إلى الله بالدعاء والصلاة وقراءة القرآن.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أدعية اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك.

دعاء ثامن أيام رمضان

اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وارزقني فيه صحبة الكرام، ومجانبة اللئام، بطولك يا أمل الآملين.

اللهم اجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين، واذقني فيه حلاوة ذكرك، وآداء شكرك، واحفظني فيه بحفظك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليم الفائزين لديك المقربين إليك، وزحزحني فيه عن موجبات سخطك.

اللهم اعني على صيامه وقيامه بتوفيقك ياهادي المضلين.

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، واقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات، واشرح وآمن به صدري بأمانك يا أمان الخائفين.

شهر رمضان المبارك

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