المصري " 2003" يفوز على فاركو ببطولة الجمهورية

فاز فريق المصري تحت 20 عامًا ( المرحلة العمرية 2003 ) بقيادة مدربه حمادة طلبة على ضيفه فريق فاركو بركلات الترجيح بنتيجة 5/4 في المباراة التي أقيمت بينهما على الأضواء الكاشفة مساء الأحد على ملعب النادي المصري الاجتماعي وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها ( مرحلة المنافسة على اللقب ) والتي انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق تحت إدارة تحكيمية لطاقم مكون من وليد عبد الرازق وإبراهيم السوداني وعمرو جمعة.

بتلك النتيجة يحصل المصري على نقطتين يرفع بها رصيده إلى النقطة الثالثة والأربعين محتلا المركز الخامس ، فيما يحصل فاركو على نقطة واحدة ليصل رصيده للنقطة التاسعة والثلاثين في المركز التاسع.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين سجلهما عبد الله أيمن وأحمد فؤاد في الدقيقتين 18 ، 45 على الترتيب ، فيما نجح فريق فاركو في إدارك التعادل في الشوط الثاني في الدقيقتين 23 ، 30 على الترتيب ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز ، وينجح أبناء بورسعيد في تحقيق الفوز بعد نجاح لاعبيه في احراز الركلات الخمس.

مثل المصري في المباراة : حسام حسن عزت لحراسة المرمى ، نور فتحي ، خالد الدياسطي ، عماد عبد المعبود ، لؤي فهمي لخط الظهر ، أبو الفتح أشرف ، ابراهيم سعيد ، عبد الله أيمن لخط الوسط ، أحمد فؤاد ، محمد أحمد عبد العزيز ، عبد الرحمن عصام لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من ابراهيم ناجي ، محمد إيهاب، محمود برهام ، عبد الله الجبروني.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. حمادة طلبه مدربًا عامًا ، ك. أحمد يوسف مدربًا مساعدا ، ك. ابراهيم صبيح مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللًا للاداء ، ك. علاء سالم أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. السيد الجراحي إداريًا ، ك. محسن عثمان مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع ، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليا.

