وزير الأوقاف الأردني يدعو المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

أدان وزيرالأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة قيام سلطات الاحتلال بتركيب حواجز حديدية على ثلاثة أبواب من أبواب المسجد الأقصى المبارك ، وهي باب الملك فيصل وباب الغوانمة وباب الحديد .. واصفا هذه الخطوة "بالمشهد الاستفزازي لمشاعر المسلمين وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس".

وحذر وزير الأوقاف الأردني ، في بيان له اليوم الاثنين ، من هذه الإجراءات التي يفرضها الاحتلال تحت مزاعم "أغراض أمنية" ، ما ينذر بمحاصرة الأقصى والتضييق على دخول المصلين وزيادة الازدحام وهي خطوة خطيرة ومرفوضة لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى ومحيطه..مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى منع وعرقلة وصول المصلين إلى المسجد وتعيد للأذهان المخاوف من تكرار فكرة البوابات الإلكترونية 2017.

واعتبر هذه الإجراءات تدخلا سافرا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتغطرس على حق المسلمين بمنعهم من الصلاة في الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف) سواء خلال رمضان أو بقية أشهر السنة .. قائلا : "إن الصلاة في المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين ولا يملك أحد أن يمنعهم من هذا الحق" .. داعيا المجتمع الدولي أن يتدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وزيرا خارجية الأردن والبرازيل يشددان على ضرورة وقف الحرب على غزة

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة إنسانية يجب أن تتوقف فورا والمجازر التي ترتكبها إسرائيل يجب أن تنتهي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية الأردنية، أن إسرائيل تضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط ولا يمكن اعتبار قتل وتجويع الأطفال دفاعا عن النفس.

ولفت إلى أن إسرائيل تواصل مفاقمة الكارثة في قطاع غزة، مؤكدا أن تدمير مجتمع بأكمله جريمة عنصرية لا مبرر لها ولا يمكن لإسرائيل التذرع بالدفاع عن النفس.

وأشار الصفدي إلى أن المسؤولين عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة يجب أن يقدموا للعدالة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البرازيلي أن على إسرائيل وقف الحرب على غزة فورا، مشددا على ضرورة التمكين من إنفاذ المساعدات الإنسانية.

وثمن جهود الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات، مؤكدا أن البرازيل تتشارك مع الأردن في موقفها إزاء وقف الحرب وضمان حماية المدنيين.

وأجرى الوزيران مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.