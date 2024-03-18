1638 وظيفة جديدة للشباب في 13 محافظة.. الحق مكانك

فرص عمل جديدة، وظائف جديدة، هكذا يبحث الشباب الراغب في الحصول على وظيفة عبر محركات البحث، لذا تسعى وزارة العمل دائمًا للإعلان عن الوظائف المتوفرة لدى شركات القطاع الخاص، إذ تحث الوزارة دائمًا على الاتجاه للعمل بالقطاع الخاص أو إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتخلي عن فكرة الوظيفة الحكومية.

وأعلنت وزارة العمل عبر نشرة التوظيف النصف شهرية، عن تلقيها طلبات من 42 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 1638 وظيفة متوفرة الآن، في عددٍ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، بالإضافة للتأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت أن التقديم على هذه الوظائف الجديدة خلال شهري مارس وأبريل 2024، وذلك من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وأيضًا على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".

وظائف جديدة

فرص عمل جديدة للشباب

وتتوفر فرص العمل في هذه المحافظات:- القاهرة- الجيزة- القليوبية- الغربية- الفيوم- القليوبية- دمياط- المنيا- أسيوط- بورسعيد- الإسكندرية- الدقهلية- السويس.

وفي تخصصات: مشرف فريق- سكرتارية- عضو فريق- مساعد مدير مطعم- مشرف مطعم- مهندسين كهرباء وميكانيكا وجودة- مبيعات وإنتاج- سكرتارية- تلى سيلز- مدرسين جميع التخصصات- محاسبين- مشرف تغذية ماكينات- حجارين- أعمال إدارية- مدير صيانة- رسام هندسي- مندوب تسويق وبيع- موظف ملاحة- موظف حسابات ملاحين- أمين مخازن- مسئول تمويل- سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة- موظف استقبال- أخصائيين تمويل- مسئول تعيينات- مندوبين مبيعات وتوصيل- مراقبين جودة- فنيين جميع التخصصات- مشرفي إنتاج- أفراد أمن- عمال خياطة بكافة الأقسام- عمال إنتاج- عمال نظافة.