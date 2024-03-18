ندوة عن "توصيف المقررات الدراسية" بكلية الصيدلة فى الفيوم

نظمت كلية الصيدلة فى جامعة الفيوم بالتعاون مع مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة ندوة بعنوان "توصيف المقررات الدراسية" حاضر خلالها الدكتور تامر مجدي عيسي مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي.

حضر الندوة الدكتور محمد حمزاوي القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتور أحمد عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيماء محمد عبد الجواد مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك اليوم الإثنين بالكلية

أوضح الدكتور تامر مجدي عيسى خلال الندوة مزايا توصيف المقررات في الارتقاء بجودة العملية التعليمية موضحًا الفارق بين استراتيجيات التعلم النشط والتعلم التقليدي، وطرقه، وأساليبه فضلاً عن كيفية تصميم البرامج المبنية على نواتج، والوقوف على أهمية إنجاز مؤشرات المعايير العامة ومعايير التعلم والبرامج الأكاديمية.

وسلط الضوء على المفاهيم الرئيسية عن توصيف البرامج والمقررات ومخرجات ونواتج التعلم المستهدفة، كما تناول مواصفات الخريج المكتسبة من معارف ومهارات وقيم البرنامج التعليمي والأكاديمي والمحتوى الذي تنفذه المؤسسة متضمنًا المناهج والمقررات والأنشطة، وموضحًا متطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في المعايير الأكاديمية والبرامج المرجعية المطلوب تحقيقها لبرامج الاعتماد.

معرض فنى

ومن جهه اخرى افتتح الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرضًا فنيًّا تحت عنوان "إيقاعات ورقية" بكلية التربية النوعية، بحضور الدكتور هاني عبد البديع القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتور أحمد فتحي عميد الكلية السابق، والدكتورة غادة يس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد صلاح أيوب المشرف على المعرض، والدكتورة فاطمة محمد منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وعدد من رؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب وذلك اليوم الإثنين .

يضم المعرض أعمالًا فنية لطلاب الفرقة الأولى بقسم التربية الفنية والذي يأتي ضمن مقرر تدريس الأشغال الفنية، وشمل ٣٠ عملاً فنيًّا مجسمًا ومعلقات نفذت بخامات الورق المقوى والكرتون.

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