بولندا تستقبل أكثر من 64 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الأيام الثلاث الماضية

أعلنت قوات حرس الحدود البولندية، اليوم الاثنين أن البلاد استقبلت خلال الأيام الثلاث الماضية نحو 64 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا.

وذكر راديو (بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 58 ألفا و400 لاجئ أوكراني غادروا بولندا من يوم الجمعة وحتى الأحد الماضي عائدين إلى بلادهم مرة أخرى.

واستقبلت بولندا منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا في فبراير من عام 2022 نحو 19 مليون لاجئ أوكراني، فيما عاد ما يقرب من 17 مليونا منهم إلى بلادهم مرة أخرى منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من عام 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية