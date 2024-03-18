بن نافل يمنح خيسوس هدية ثمينة بعد تحقيق الأرقام القياسية

أستقر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، علي تقديم مكافأة ثمينة للمدرب البرتغالي خورخي خيسوس، بعد نجاحه في تحقيق رقم قياسي عالمي مع الزعيم.

وذكر موقع سعودي سبورت، إن النادي الهلالي يجهز مكافأة ثمينة للمدرب البرتغالي خورخي خيسوس، عقب تحطيم الرقم القياسي الخاص بعدد الانتصارات المتتالية.

وبحسب المصدر فإن النادي العاصمي، سيقوم بتجديد عقد المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس، لموسم إضافي، حيث سينتهي الحالي بنهاية الموسم الجاري 2023/2024.

ونجح الحوت الأزرق، في تحطيم الرقم القياسي العالمي، خلال مواجهة الاتحاد في دوري أبطال آسيا، ثم وصل إلى 29 انتصارًا متتاليًا بالفوز على ضمك في الجولة الـ24 من الدوري السعودي.، بواقع 17 في الدوري السعودي وفي 9 لقاءات بدوري أبطال آسيا، إضافة إلى 3 في كأس خادم الحرمين الشريفين.