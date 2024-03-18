بسبب الشمس الكبرى .. امطار رعدية تضرب الاسكندرية

تشهد محافظة الاسكندرية أجزاء متفرقة من الساحل الشمالي، اليوم الاثنين حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، صاحبها سقوط أمطار متوسطة مصاحبة لحبات البرد ورعد وبرق على مختلف المناطق بشرق وغرب المدينة بالتزامن مع نوة الشمس الكبيرة، مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة ورياح قوية ، ، دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

ومن المتوقع خلال الساعات المقبلة تقدم بعض السحب المنخفضة يصاحبها سقوط امطار متوسطة، تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق، ونشاط حركة الرياح المثيرة للأتربة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، تصل لحد العواصف أحيانًا و سرعتها من 30-35 كم/س.طبقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية كشفت طقس غائم جزئيًا حيث تراوحت درجة الحرارة بين 12 للصغرى و19 للعظمى، والرطوبة 61%.

من جانبها ، أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية تمركز جميع سيارات ومعدات الشركة للتعامل في تجمعات المياه الأمطار فور حدوثها.،إستمرار حالة الطوارئ،لمواجهة موجة الطقس المتقلب، وواصلت الشركة نشر 180 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية خاصة بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق.

من جانب اخر اعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار إنتظام حركة الملاحة البحرية، ورسو السفن وتداول الحاويات، بمينائي الإسكندرية والدخيلة، اليوم، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

انتظمت حركة التداول و الملاحه بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 26 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 50 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل

كما تم تداول 2404 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الصادر والوارد حيث شكلت نسبة الحلويات المصدرة 43.6% من إجمالي عدد الحاويات

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 112 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره