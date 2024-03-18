طارق رسلان: نطالب بقاعدتي بيانات للطلاب المصريين بالخارج والجامعات المعتمدة

اكد النائب طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانيه لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، بان عبء متابعة الطلبة المصريين بالخارج يقع علي وزارة الهجرة والمصريين في الخارج ، خاصة بعدما تعرضوا الي مشاكل كبيرة عقب الحرب الروسية الأوكرانية ، والذي تحتم عليهم العودة للدراسه بمصر .

وأضاف رسلان في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، اثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب شريف الجابرى، وأكثر من عشرين عضوا، من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة للتواصل الطلاب المصريين الدارسين بالخارج ، بأن المصريين في الخارج مكسب كبير للدولة المصريين ، ونطالب بقاعدة بيانات لجميع الطلبه الدارسين في الخارجين ، وقاعدة بيانات للجامعات الخارجية المعتمدة في مصر حتي لا يقعوا ضحيه جامعات غير معترف بها في وزارة التعليم العالي .

وتابع رسلان بان الطلبه المصريين الدارسين في الخارج تعرضوا لابشع انواع الابتزاز من مكاتب ضللتهم في الحصول اثبات انهم مقيدين في الخارج وهناك ابتزاز من نوع اخر ، ان بعض الجامعات يضغطون علي بعض الطلاب بدعوي نزولهم سنه دراسيه ماضيه كشرط لالتحاقهم .

وشدد رسلان بان المتابعه الدوريه لهولاء الطلاب الدارسين في الخارج ، حتي تستمر ولائهم ووطنيتهم التي خرجوا بها من مصر .