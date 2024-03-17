طارق رسلان : النقل البحري قاطرة مهمة للإقتصاد الوطني وعلي الحكومه إزالة المعوقات وتعديل منظومه القوانين

قال اللواء طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ بأن النقل البحري يمثل اهميه كبري للاقتصاد الوطني ، وان النقل البحري هو قاطرة مهمه للاقتصاد المصري.

واضاف رسلان في كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصة لمناقشة ، الطلب المقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.. بأن موقع مصر الاستراتيجي سواء في قناة السويس أو نهر النيل يتمتعان بأهمية كبري ، ومطلوب من الحكومه إزالة المعوقات وكذلك تعديل منظومه القوانين التي تحكم النقل البحري .

وشدد رسلان علي ضرورة انشاء شركه مساهمه وطنيه من البنوك والوزارات المعنية ، للعمل في هذا النشاط ،تسهيل رفع العلم المصري علي السفن مثل بنما والأردن وتوفير عدد ، إضافة زيادة سفن الصيد في الأسطول البحري المصري .