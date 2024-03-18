الهضيبي يطالب بقاعدة بيانات شاملة للطلاب المصريين بالخارج ومنصة إليكترونية متكاملة

اعتبر النائب الوفدى ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، أن مناقشة قضية التواصل والاستفادة من الطلاب المصريين بالخارج من الموضوعات الهامة، والتي تعزز من ارتباط الطلبة المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

جاء ذلك خلال عرض طلب المناقشة العامة مقدم من النائب شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بشأن استيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، وموجه لكلا من: وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الدولة، للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والخارجية.

وطرح الهضيبي توصيات حول موضوع المناقشة، تمثلت في ضرورة التنسيق والتواصل بين كافة الوزارات المعنية بشئون الطلاب المصريين بالخارج لتقدم الخدمات للطلبة، مثل وزارات (الشباب التربية والتعليم، البحث العلمي، الهجرة، والجهات الأخرى ذات الصلة).

والتوصية الثانية تمثلت في بناء قاعدة بيانات شاملة للطلاب ومنصة إليكترونية كاملة لأبنائنا الطلاب بالخارج، تقوم بتوفير استشارات نفسية وقانونية وأكاديمية وأمنية، وتكون هذه المنصة تحت مظلة جهة سيادية مصرية، خوفًا من استقطاب الطلاب المصريين بالخارج لدول أخرى تؤثر على الأمن القومي المصري.