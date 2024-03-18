الشيوخ يبدأ مناقشة خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج

بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بشأن استيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، وموجه لكلا من: وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الدولة، للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والخارجية.

وقال النائب مقدم الطلب في مذكرته الإيضاحية؛ إنه عند اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في عام 2022 فوجئ البعض بوجود أكثر من 3000 طالب مصري مقيدين بالجامعات الأوكرانية وأكثر من 13000 طالب مصري بالجامعات الروسية، وهنا نحن لا نتحدث عن الطلبة المصريين التابعين للبعثات الرسمية ولكن الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الأجنبية علي نفقتهم الخاصة في مختلف الدرجات العلمية (بكالوريوس ماجستير دكتوراه)، وربما يقدر عددهم بعشرات الآلاف أن لم يكن مئات الآلاف في مختلف دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا حيث لا توجد إحصائيات رسمية أو غير رسمية بذلك.

وهؤلاء الطلاب يتلقوا مستوي تعليمي رفيع ولا تتحمل الدولة أي نفقات تجاههم ومنهم من يعود إلى الوطن بعد انتهاء مدة دراسته، ومنهم من يلتحق بوظائف في دول أجنبية في شركات ومراكز بحثية ومؤسسات مرموقة، وتفتقد الدولة المصرية تماما لوسائل التواصل الفعال مع هؤلاء الطلاب سواء من خلال بعثاتنا الدبلوماسية المنتشرة حول العالم أو من خلال الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وطالب النائب باستيضاح خطة الحكومة حول الأتي:

- إحصائية بعدد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج وأماكن دراستهم.

- خطة الحكومة للتواصل مع هؤلاء الطلاب والاستفادة منهم.

- خطة البعثات الدبلوماسية في الخارج لاستيعاب هؤلاء الطلاب والاستفادة منهم والمساهمة في رفع وعيهم بالشأن العام المصري.