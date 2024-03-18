الجيش العراقي: أرسلنا لجاناً فنية وعسكرية لدول عدة لشراء أسلحة مقاومة الطائرات

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقي اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين المضي باستكمال منظومة الرادارات بشكل عام، مشيرا إلى إرسال لجان فنية وعسكرية إلى دول عدة للتعاقد على شراء أسلحة مقاومة الطائرات.

وقال رسول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "العراق تعاقد على رادارات فرنسية ووصلت وجبة منها، ونحن ماضون في استكمال منظومة الرادارات بشكل عام"، مضيفا أن "هناك رادارات واطئة ومتوسطة وعالية المدى".

وأوضح أن قيادة الدفاع الجوي العراقي قادرة على موضوع الكشف الراداري ومتابعة حركة الطائرات داخل الأجواء العراقية، مشيراً إلى أن هناك لجاناً فنية وعسكرية زارت عدداً من الدول وقدمت لها عروضاً مع الاطلاع على أسلحة مقاومة الطائرات.

من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقي حسين هاشم العامري أن المرحلة الأولى من عقد الرادارات GM403 مع شركة تاليس الفرنسية، بواقع 4 رادارات، تم نصبها تعبوياً، موضحا أن العمل جارٍ لإكمال البنى التحتية في محافظات نينوى وكركوك وبغداد والديوانية مع مركز العمليات في المطار مقر قيادة الدفاع الجوي بمبلغ 160 مليون يورو.

وأشار العامري إلى أنه تم إكمال توقيع المرحلة الثانية من العقد لتأمين رادارات كشف واطئ بـ 14 راداراً وبمبلغ 700 مليون يورو، إذ تم تسديد مبلغ 100 مليون يورو"، مضيفا أنه تم عرض منظومة صواريخ دفاع جوي بمدى100 كم وبمبلغ 4 مليارات ونصف مليار يورو على أن يتم تطويرها لاحقاً لمسافة أكثر وبشرط يدفع العراق مبلغ مليار و200 مليون يورو.

فلسطين عن اقتحام مجمع الشفاء: الاحتلال يمعن في تدمير البنية الصحية

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة عن حياة الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف والمرضى والنازحين المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، بما في ذلك النازحون المتواجدون في مدارس الإيواء المحاصرة، كذلك حياة من يتم اعتقالهم منهم.

وقالت الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، إنَّ إسرائيل تمعن في تدمير أي بنية صحية متبقية في القطاع لإخراجها تماما عن أية خدمة.

وأضافت أن المدنيين الفلسطينيين لا يزالون ضحايا لعدم اكتراث جيش الاحتلال بحياتهم بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وضحايا أيضا للفشل الدولي في فرض أي إجراء من شأنه حمايتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية، رغم قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمر الاحترازي لمحكمة العدل الدولية.

وأشارت إلى أن كل ذلك يثبت مجددا أن الأولوية في الجهود الدولية والأمريكية المبذولة يجب أن تتركز على حماية المدنيين بجميع الأشكال وإدخال المساعدات لهم بشكل مستدام، وهو ما يتعذر تحقيقه دون وقف فوري لإطلاق النار، محذرة من مخاطر تهجير المدنيين من شمال القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، إثر قصف إسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

ونشب حريق على بوابة مجمع الشفاء الطبي، مع وجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال المستشفى ومحاصرته بشكل كامل، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل المجمع.