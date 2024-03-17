الأحد 17 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العراق: القبض على إرهابيين اثنين في كركوك

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

 

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي في كركوك.

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وقالت الخلية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز،إنه بناء على معلومات استخباراتية تمكنت عناصر جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما مجهز والآخر ناقل ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك".

وأكدت الخلية في بيانها استمرار القوات الأمنية في ملاحقة فلول داعش حتى تطهير كامل أراضي البلاد

 

الرئيس العراقي يؤكد دعم بلاده لترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد دعم بلاده لترسيخ الأمن والاستقرار وإحلال السلام في سوريا، بما يحقق للشعب السوري تطلعاته وآماله في الرفاهية والازدهار .

 

وشدد رشيد - خلال لقائه اليوم الأحد السفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدندح وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - على ضرورة وقف العدوان على غزة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة .

 

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون المشترك وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.

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