العراق والأردن يؤكدان أهمية إيقاف ما يحصل في غزة بأسرع وقت ممكن

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والسفير الأردني في بغداد منتصر العقلة الزعبي، أهمية إيقاف ما يحصل في غزة بأسرع وقت ممكن، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته وينهي معاناة الفلسطينيين.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما اليوم الأحد بمناسبة انتهاء مهام السفير الأردني بالعراق وفقا للوكالة الوطنية العراقية - مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل وتجويع.

وثمن الأعرجي، جهود السفير الأردني خلال فترة عمله سفيرا لبلاده في بغداد، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الأخرى.

وفي سياق متصل أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد دعم بلاده لترسيخ الأمن والاستقرار وإحلال السلام في سوريا، بما يحقق للشعب السوري تطلعاته وآماله في الرفاهية والازدهار .

وشدد رشيد خلال لقائه اليوم الأحد السفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدندح وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - على ضرورة وقف العدوان على غزة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة .

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء - أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون المشترك وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين

العراق: القبض على إرهابيين اثنين في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، القبض على إرهابيين اثنين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي في كركوك.

وقالت الخلية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز،إنه بناء على معلومات استخباراتية تمكنت عناصر جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما مجهز والآخر ناقل ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك".

وأكدت الخلية في بيانها استمرار القوات الأمنية في ملاحقة فلول داعش حتى تطهير كامل أراضي البلاد.