وزير الخارجية: ندعم أونروا لاستمرار عملها في تقديم المساعدات لغزة (فيديو)

أكد سامح شكري وزير الخارجية، دعم مصر لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين “أونروا”، موضحًا أنها مهمة جدا ودورها كبير ويجب أن يستمر.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني، أن قرارات تقييد تمويل الوكالة جاءت نتيجة لبعض الاتهامات الإسرائيلية التي لا أساس لها من الصحة خصوصا لعدم وجود أدلة كافية.

وشدد على أنه يجب عدم تشويه مصداقية 40 ألف من الموظفين لدى الوكالة التي تدعم الفلسطينيين في فترات النزاع وغيرها.

وأشار إلى أن تمويل وكالة أونروا ينبغي أن يستمر، موضحًا أنه على المجتمع الدولي إدراك خطورة اختفاء الأونروا من الوجود.

عدد شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 31726 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 73792.