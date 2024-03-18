أونروا: المساعدات التي دخلت غزة "نقطة في بحر" الاحتياجات الأولية لسكان القطاع

أكدت إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة ما زالت قليلة وغير كافية، مقارنة بالحاجة الملحة للسكان سواء في مناطق الوسط أو الجنوب، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية التي دخلت البلاد نقطة في بحر الاحتياجات الأولية للسكان.

وقالت مسؤولة "الأونروا" اليوم الإثنين إن 300 ألف نسمة ما زالوا يسكنون في غزة، وأن استمرار التصعيد والغارات سيؤدي إلى زيادة سوء الحالة حاليا، مشيرة إلى أن القطاع التجاري في غزة في حالة انهيار، وأن من يدفع ثمن ذلك هم الأطفال في المقام الأول.

وأضافت أن واحدا من كل 3 أطفال دون العامين بغزة يعانون من سوء التغذية، مؤكدة أن 23 طفلا ماتوا؛ بسبب النقص الحاد للمواد الغذائية والجفاف وسوء التغذية.

وأشارت إلى أن ربع سكان غزة معرضون لخطر المجاعة، وأن الأوضاع في غزة كارثية وسيئة للغاية، مضيفة أن "الأونروا" ما زالت غير قادرة على استخراج التصاريح لعبور تلك المساعدات لسكان مناطق الشمال.

وفي سياق متصل قامت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي الغاشمة بحملة اعتقالات للشباب الفلسطيني بعدة مدن، وذلك فجر اليوم الاثنين الموافق 18 مارس ثامن أيام شهر رمضان الفضيل.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، الشابين "عرفات جمال رمضان، ونصر الدين خلدون عصيدة" بعد اقتحام منزليهما في قرية تل جنوب غرب نابلس.

كما اعتقل الاحتلال الشاب محمود الشافعي بعد مداهمة منزله في ضاحية ذنابة شرق طولكرم، والشاب محمد هاشم صبحة من بلدة عتيل شمال المحافظة.

وفي نفس الوقت اقتحمت دوريات الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الغربي، وجابت شوارعها وأحياءها وتحديدا الغربية والجنوبية والشرقية، في الوقت الذي اقتحمت عدة مناطق في منطقة الشعراوية شمال المحافظة.

الاحتلال يطلق قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين في رام الله

وفي بلدة عارورة شمال غرب رام الله، اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الشابين عبد الله حسن حمدان، ومؤمن نزال بعد اقتحام منزليهما، وأضافت مصادر فلسطينية، أن المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عارورة، وأطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين والمنازل دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، المواطن الفلسطيني بلال عمر البدارين، ومصطفى العنيد بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة السموع جنوب الخليل.