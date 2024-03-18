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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ علاقات دولية: الاحتلال يدمر الحياة في غزة لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

أكد الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، أن مخطط الاحتلال الإسرائيلي في غزة، يستهدف تدمير كل مقومات الحياة، وآخر جرائمه اقتحام مجمع الشفاء الطبي.

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ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 31726 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

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وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن أكثر من 30 مستشفى بالقطاع خرجت من الخدمة، وهي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأوضح أن مجمع الشفاء الطبي في قلب عاصمة قطاع غزة، مضيفًا: “أننا شاهدنا العديد من عمليات الاعتقالات لأكثر من 80 شخصا، فضلًا عن عمليات القصف والتدمير”.

تدمير المستشفيات في غزة

وأشار إلى أنه لا يوجد أي مبرر لعمليات تجريف وتدمير البنى التحتية أمام المستشفى، لكن هذا العمل له أهداف سياسية لعدم إيجاد قدرة للمستشفى في إعطاء خدمات طبية للمواطنين الذين يرفضون النزوح.

وذكر أن كل ما يفعله جيش الاحتلال عقب 7 أكتوبر الماضي هو تجويع وتدمير وقتل متعمد للأبرياء، معقبًا: "كل ليلة يلقون القنابل من السماء والقيام بعمليات قصف عشوائية بشكل مبرمج لقتل 100 شهيد يوميًا".

عدد شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 31726 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 73792.

 

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