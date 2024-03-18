الهلال وباير ليفركوزن.. قواسم مشتركة تنتظر التتويج

تتشابه رحلة الهلال السعودي وباير ليفركوزن الألماني خلال الموسم الحالي على صعيد المسابقات المحلية والقارية، حيث يقدم الفريقان مستويات قياسية تجعلهما الأقرب لحسم البطولات.

الهلال وباير ليفركوزن يتصدران المشهد في بطولتي الدوري السعودي والألماني بسلسلة انتصارات قياسية في الموسم الحالي حيث لم يعرف الفريقين الخسارة حتى هذه اللحظة.

الهلال ينفرد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 68 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه النصر الذي يأتي في الوصافة، بينما يقترب باير ليفركوزن بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو من كسر هيمنة بايرن ميونخ على الدوري الألماني، حيث ينفرد هو الأخر بصدارة البوندسليجا بفارق 10 نقاط عن الفريق البافاري، وذلك قبل 8 أسابيع من نهاية المسابقة.

ويحتاج باير ليفركوزن إلى 5 انتصارات لحسم لقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه دون النظر إلى نتائج الفرق الأخرى، بينما يحتاج الهلال إلى 9 انتصارات لاستعادة لقب الدوري السعودي.

وجه آخر من التشابه بين رحلة الهلال وباير ليفركوزن حيث سجل كل منهما 22 انتصارًا ولم يتعرض للخسارة نهائيًا ويمتلكان صلابة دفاعية حيث استقبل الهلال 13 هدفا مقابل 18 هدفا في شباك ليفركوزن.

ويخوض الهلال مباراته المقبلة في الدوري السعودي أمام الشباب تحت شعار ديربي الرياض في الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة نهاية الشهر الحالي، بينما سيواجه ليفركوزن منافسه هوفنهايم في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.