النصر السعودي يفاوض ظهير برشلونة لضمه بالميركاتو الصيفي

دخل النجم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المعار إلى نادي برشلونة خلال الموسم الحالي دائرة اهتمامات نادي النصر السعودي لضمه في الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت تكهنات كبيرة حول مصير كانسيلو، في ظل المستويات التي يقدمها خلال الفترة الحالية مع الفريق الكتالوني علي صعيد مسابقة الدوري الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نادي برشلونة يرغب في تمديد إعارة البرتغالي جواو كانسيلو لاعب الفريق، واستمراره بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.



بينما يرفض مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا فكرة إعارة اللاعب من جديد خلال الفترة الحالية بصورة نهائية، ويرغب في بيعه بشكل نهائي.

ووصل عرض من دوري روشن للمحترفين، للحصول على خدمات جواو كانسيلو، علمًا بأن اللاعب يرحب بهذا العرض خلال الفترة الحالية.



ويحتاج نادي النصر ومن بعده الأهلي، إلى التعاقد مع ظهير أيمن عالمي في الانتقالات الصيفية، ويتوقع أن يتدخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لضم مواطنه إلى العالمي.

وينتهي عقد كانسيلو مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وسيكون مانشستر سيتي هو النادي المتحكم في اللاعب بشأن إمكانية بيعه أو رحيله عن الفريق.