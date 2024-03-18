محافظ الغربية يطالب بتشديد العقوبات على بائعى الالعاب النارية

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، على تكثيف الرقابة على محلات ألعاب الأطفال لمنع بيع وتداول الألعاب النارية مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها الداهمة على المواطنين خصوصاً من الأطفال والشباب، موجهاً بتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال متابعته لجهود مديرية التموين التي جاءت عقب اجتماع الامس الذي وجه فيه محافظ الغربية بتشكيل لجان من مديرية التموين بالغربية، لمكافحة ظاهرة بيع الصواريخ والألعاب النارية بالمحافظة فقامت المديرية بحملة مكبرة قامت بضبط عدد كبير من الصواريخ بلغ 4090 عبوة صواريخ، تنوعت بين ضوئية وصوتية، حيث تم ضبط 3250 عبوة صواريخ وألعاب نارية داخل محل في شارع ترعة سنارة الأول في طنطا، كما تم ضبط 1840 عبوة صواريخ وألعاب نارية داخل محل في شارع نادي المعلمين في طنطا، تم تحرير محضر بالواقعتين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على ذلك.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بضبط ١٠٠٠ صاروخ .